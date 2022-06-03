Kocaeli'de alkollü sürücü, kaza yaptığı lüks otomobilinin camından yaralı halde çıkıp kaçtı - Son Dakika
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Kocaeli'de alkollü sürücü, kaza yaptığı lüks otomobilinin camından yaralı halde çıkıp kaçtı

03.06.2022 08:55

Kocaeli'de meydana gelen kazada önünde seyir halinde olan otomobile çarpan otomobil, takla atarak durabildi. Sürücüsü ise otomobilin penceresinden çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra yaralı halde bulunan adam, hastaneye kaldırıldı. Diğer taraftan sürücünün alkollü olduğu öğrenildi.

Kocaeli'de T.Y. idaresindeki lüks otomobil, önünde seyir halinde olan Muhammed Emin Yeten idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil takla atarak yan döndü. Sürücü ise camdan çıkarak kaza yerinden uzaklaştı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı aramalar neticesinde kaçan sürücü T.Y., yaralı halde bulunup sağlık ekiplerine teslim edildi. Ayrıca, 2 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazadan dolayı takla atan otomobil, çekici ve vatandaşların yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, aracın kaldırılması neticesinde yeniden trafiğe açıldı.

"SAĞA SİNYAL VERDİM ARKADAN VURDU"

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazayı anlatan öndeki Peugeot marka otomobilin sürücüsü Muhammed Emin Yeten, "Sağa sinyal verdim. Bir anda arkadan vurdu, arabayı toparlayamadım, kaldırıma doğru girdim. Bayağı hızlıydı" dedi. Olaya tanık olan vatandaş Furkan Sarıtaş ise, "Olay, pidecinin önünde oldu. Bir anda 'küt' diye bir ses geldi. Arabanın yan yattığını gördüm. Ondan sonra da buraya kadar sürüklendiğini gördüm. Aracın sürücüsünün de camdan çıktığını gördüm" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de alkollü sürücü, kaza yaptığı lüks otomobilinin camından yaralı halde çıkıp kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de alkollü sürücü, kaza yaptığı lüks otomobilinin camından yaralı halde çıkıp kaçtı - Son Dakika
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