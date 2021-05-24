Kocaeli'de alkollü sürücü kontrol noktasında biri polis 3 kişinin yaralanmasına neden oldu - Son Dakika

Kocaeli'de alkollü sürücü kontrol noktasında biri polis 3 kişinin yaralanmasına neden oldu

24.05.2021 00:19
Kocaeli'de alkollü sürücü kontrol noktasında biri polis 3 kişinin yaralanmasına neden oldu, System.String[]

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 2.33 promil alkollü sürücünün, hafif ticari araçla kontrol noktasında çarptığı polis memuru ile otomobillerdeki 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 2.33 promil alkollü sürücünün, hafif ticari araçla kontrol noktasında çarptığı polis memuru ile otomobillerdeki 2 kişi yaralandı.

Deniz Mahallesi'nde, D-100 kara yolu liman yolu ışıklar mevkisinde, 41 BC 327 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Erkan Ö, kontrol noktasında 2 otomobil ile 2 polis otosuna çarptı.

Denetim yaptığı sırada aracın çarptığı polis memuru Halit Yeşil ile otomobillerde bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, Derince Eğitim ve Araştırma ile Seka Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Polis merkezine götürülen sürücü Erkan Ö'nün ise 2.33 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis Memuru, Otomobil, Kocaeli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de alkollü sürücü kontrol noktasında biri polis 3 kişinin yaralanmasına neden oldu - Son Dakika


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