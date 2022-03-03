Kocaeli'de amatör futbol takımı otobüsüne taşla saldırıda 1 sporcu yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de amatör futbol takımı otobüsüne taşla saldırıda 1 sporcu yaralandı

03.03.2022 10:30
Kocaeli'de amatör futbol takımı otobüsüne taşla saldırıda 1 sporcu yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, amatör futbol takımı otobüsüne taş atılması sonucu yaralanan sporcu tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, amatör futbol takımı otobüsüne taş atılması sonucu yaralanan sporcu tedavi altına alındı.

Kocaeli'de 18 Yaş Altı Ligi'nde mücadele eden Yavuz Selim Spor'u 3-1 yenen Tavşancılspor futbol takımın otobüsü, gece saatlerinde Beylikbağı Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde taşlı saldırıya uğradı.

Olayda otobüsün camları kırılırken, başına taş isabet eden futbolcu Muhammed Ali İlpars yaralandı.

Yaralı futbolcu, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yavuz Selim Spor Kulüp Başkanı Taner Aygün, yaptığı açıklamada, "Tavşancılspor futbolcularını güzelce ağırladık. Otobüslerine bindirdik. Yolcu ettikten sonra 500 metre ileride ışıklarda taşlı saldırıya uğramış. Burada bir futbolcu başına isabet eden taşla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye gittik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Saldırıda bulunanlar şu an belli değil, emniyet ekipleri araştırıyor." ifadelerini kullandı.

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Kocaeli, Futbol, Bağdat, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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