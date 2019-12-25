Kocaeli'de amonyak gazından etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de amonyak gazından etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Kocaeli'de amonyak gazından etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bir fabrikada tanktan sızan amonyak gazından etkilenen 4 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'de amonyak gazından etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bir fabrikada tanktan sızan amonyak gazından etkilenen 4 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya fabrikasında amonyak tankında henüz bilinmeyen nedenle sızıntı meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler bölgede önlem alırken, gazdan etkilenen 4 işçi ilk müdahalenin andından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bu arada olayın, işçilerin akşam vardiyası çıkışına hazırlandığı sırada yaşandığı öğrenildi.

Dilovası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 07:02 Kaynak: AA
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