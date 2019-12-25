Kocaeli'de amonyak gazından etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de amonyak gazından etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Kocaeli'de amonyak gazından etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bir fabrikada tanktan sızan amonyak gazından etkilenen 4 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'de amonyak gazından etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bir fabrikada tanktan sızan amonyak gazından etkilenen 4 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya fabrikasında amonyak tankında henüz bilinmeyen nedenle sızıntı meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler bölgede önlem alırken, gazdan etkilenen 4 işçi ilk müdahalenin andından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Zehirlenme riskiyle tedavi altına alınan işçiler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Bu arada olayın, işçilerin akşam vardiyası çıkışına hazırlandığı sırada yaşandığı öğrenildi.

Dilovası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Durdurulmak istenen otomobil polis aracına çarptı ikisi polis üç kişi yaralandı
Eşini öldüren polis memuruna haksız tahrik indirimi Eşini öldüren polis memuru 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı Yoldan çıkan otomobil 20 metre şarampole yuvarlandı: 3 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri
04:15 Patlayan lastiğe bakmak için durdu, canından oldu - Son Dakika
04:01 Yol kenarında patlayan lastiğini kontrol etmek isteyen sürücüye tır çarptı: 1 ölü - Son Dakika
03:50 YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (3) - Son Dakika
03:43 YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (4) - Son Dakika
03:31 'Evlat nöbeti'ndeki Hüsniye Kaya kızına kavuştu - Son Dakika
01:02 Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı - Son Dakika
23:22 İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 04:30:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de amonyak gazından etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]