Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nda durdurulan otomobilde 27,5 kilo eroin yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nda bir otomobilin çamurluk kısmına zulalanmış 27,5 kilo eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma kapsamında, kentten geçecek bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaştı.
Anadolu Otoyolu'nda durdurulan otomobilde, narkotik dedektör köpeği "Millov"un da katılımıyla arama yapıldı.
Köpeğin otomobilin ön kısmında tepki vermesi üzerine araç, İl Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.
Polis ekipleri, otomobilin çamurluk kısmına zulalanmış 77 paket halinde 27,5 kilo eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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