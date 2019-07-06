Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de aniden çöken yol onarılıyor
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Kocaeli'de aniden çöken yol onarılıyor

1 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinin işlek caddelerinden birinde meydana gelen göçük için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Kocaeli'de aniden çöken yol onarılıyor, System.String[]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinin işlek caddelerinden birinde meydana gelen göçük için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Olay, 4 Temmuz tarihinde sabah saatlerinde Gölcük Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi Yalı Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yalı Yolu Caddesi üzerinde yolun orta kısmı aniden çöktü. Çökme sonrasında yolun ortasında 2 metre genişliğinde 2 metre derinlikte çukur oluştu. Çökme sonrasında çukuru fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen belediye yetkilileri, etrafında güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı.

Çökmenin nedeninin tespit edilmesi ve yolun onarılması için ise çalışma başlatıldı. Caddenin bir kısmını trafiğe kapatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çökmenin yaşandığı alanın onarılması için yapılan çalışmalar sürdürülüyor. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:06 Kaynak: İHA
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Gölcük, Güncel
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