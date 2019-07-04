Kocaeli'de aniden çöken yolda derin çukur oluştu
1 saat önce
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinin işlek caddelerinden birinde göçük meydana geldi.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:11 Kaynak: İHA
'nin Gölcük
ilçesinin işlek caddelerinden birinde göçük meydana geldi. Derin çukurun oluştuğu yolu kapatan yetkiler güvenlik önlemi aldı.
Olay sabah saatlerinde Gölcük Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi
Yalı Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yalı Yolu Caddesi üzerinde yolun orta kısmı aniden çöktü. Çökme sonrasında yolun ortasında 2 metre genişliğinde 2 metre derinlikte çukur oluştu. Çökme sonrasında çukuru fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen belediye yetkilileri, etrafında güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Çökmenin nedenini tespit edilmesi ve yolun onarılması için ise çalışma başlatıldı. - KOCAELİ
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