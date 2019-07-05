Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de aniden çöken yolda derin çukur oluştu
Son Dakika Genel Haber

Kocaeli'de aniden çöken yolda derin çukur oluştu

1 saat önce

Kocaeli'de aniden çöken yolda derin çukur oluştu Önlem alınan yol trafiğe kapatıldıKOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde işlek caddelerin birinden geçen yol çöktü.

Kocaeli'de aniden çöken yolda derin çukur oluştu
Önlem alınan yol trafiğe kapatıldı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde işlek caddelerin birinden geçen yol çöktü. Derin bir çukur oluşan yolu kapatan yetkiler, çukurun etrafında güvenlik önlemi aldı.
Olay sabah saatlerinde Gölcük Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi Yalı Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yalı Yolu Caddesi üzerinden geçen yolun orta kısmı bilinmeyen bir anda çöktü. Çökme sonrasında yolun ortasında 2 metre genişliğinde 2 metre derinlikte çukur oluştu. Çökme sonrasında çukuru fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen belediye yetkilileri, etrafında güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Çökmenin nedenini tespit edilmesi ve yolun onarılması için ise çalışma başlatıldı.
Kocaeli'de aniden çöken yolda derin çukur oluştu
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:38 Kaynak: İHA
Kocaeli, Gölcük, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tapu Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair teklif Meclis'te kabul edildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "inanç masası" açıklaması Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, dekoltesiyle baş döndürdü!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 03:19:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de aniden çöken yolda derin çukur oluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]