Fırtınanın devirdiği ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü - Son Dakika
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Fırtınanın devirdiği ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü

05.09.2022 16:16
Fırtınanın devirdiği ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü

Kocaeli'de aniden etkisini gösteren fırtınadan dolayı devrilen ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Kocaeli'de aniden etkisini gösteren fırtınadan dolayı devrilen ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Olay, Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi 46. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aniden gelen fırtınadan dolayı bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç, M.B.'ye ait 41 ACJ 537 plakalı otomobilin üzerine düştü. Araçta kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Çevredekiler, yaşanan olay sonrasında durumu yetkililere ve araç sahibine haber verdi. Adrese gelen ekipler, vinç yardımıyla ağacı otomobilin üzerinden kaldırdı. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Dumlupınar, Tragger, Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fırtınanın devirdiği ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fırtınanın devirdiği ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü - Son Dakika
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