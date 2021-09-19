Kocaeli'de aniden fenalaşan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Kocaeli'nin Derince ilçesinde arkadaşlarıyla evinin bahçesinde sohbet ederken fenalaşan 19 yaşındaki genç, hayatını kaybetti. 19 yaşındaki gencin ölüm sebebinin otopsi incelemesinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Vural Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesinde arkadaşları ile sohbet eden 19 yaşındaki Uğur Tarım, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşları Uğur Torum'un yardımına koşarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Uğur Tarım, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Tarım kurtarılamadı. Tarım'ın ölüm sebebi ise yapılan otopsi sonucu belirlenecek.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ