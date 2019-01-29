Kocaeli'de Anne ve Kızının Kaybolması

Körfez
ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem
ile kızı Melike Tahnal'ın cesedinin gömüldüğü ihbar edilen yerde yapılan arama çalışmaları sırasında bulunan kemik parçalarının hayvana ait olduğu belirlendi.
Alınan bilgiye göre, bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan kazı çalışmaları sırasında bulunan ve İstanbul Adli Tıp Kurumu
'na gönderilen kemik parçaları üzerindeki incelemeler tamamlandı.
İnceleme sonucunda kemik parçalarının, hayvana ait olduğu tespit edildi.
"Mevcut deliller kapsamında soruşturma devam ediyor"
Öte yandan olayla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belirtilen bölgedeki kazı çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanılmadığını söyledi.
Uzmanların, kazı alanında bulunan kemiklerin hayvana ait olduğunu söylediğini belirten Korkmaz, "Kemikleri, garanti olsun diye İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderdik. Burada yapılan incelemede kemiklerin hayvan kemiği olduğu tespit edildi. Gösterilen alanın tamamı kazıldı, ancak herhangi bir netice alınamadı. Mevcut deliller kapsamında soruşturma devam ediyor." diye konuştu.
Olay
Körfez ilçesinde yaşayan, aslen Ordulu olan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kayıp anne ve kızının öldürülerek gömüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.
Bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine 3 Ocak'ta Derince
ilçesinin 60 Evler Harikalar sahilinde bulunan ağaçlık ve çalılık alan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayetine ilişkin yapılan arama çalışmasında da yer aldığı belirtilen kadavra dedektör köpeği "Melon"un tepkisi doğrultusunda güvenlik şeridine alınmıştı.
Derince 60 Evler Mahallesi Harikalar Sahili'nde daha önce belirlenen iki ayrı yerde yapılan kazı çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanılamaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.
Öte yandan, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda kayıp kadının ablası Emine ve eniştesi Tuncer Ustael ile babası Harun, annesi Havva, ağabeyi İsa ve diğer kardeşleri Fatih
ile Ayşe Palu
gözaltına alınmış, şüphelilerden baba Harun Palu serbest bırakılırken, diğer zanlılar tutuklanmıştı.