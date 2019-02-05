Kocaeli'de Anne ve Kızının Kaybolmasına İddianame

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan anne ve kızının öldürüldüğü iddiasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan 6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan anne ve kızının öldürüldüğü iddiasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan 6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda "Palu ailesi olayı" olarak bilinen ve Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanması üzerine hazırlanan fezlekenin gönderildiği Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan incelemede, kamu davası açmaya yeterli delil olduğunun görüldüğü ve şüpheliler hakkında iddianame hazırlandığı belirtildi.



Açıklamada, şüpheli Tuncer Ustael'e, Meryem Tahnal'ı "tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek", Tahnal'a ait "banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak", "kişinin ölmesinden yararlanarak cep telefonunu çalmak", "cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarının yöneltildiği ifade edildi.



Şüpheli İsa Palu'ya da "tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek suçuna yardım", Tahnal'a ait "banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak", "cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarının yöneltildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Şüpheliler Hava Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve suç tarihinde yaşı küçük suça sürüklenen çocuk Fatih Palu hakkında, Meryem Tahnal'ın, Tuncer Ustael tarafından tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme suçuna yardım ve cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından cezalandırılmaları talebiyle Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır.



Şüpheliler İsa Palu ve Tuncer Ustael hakkında suç uydurma ve 677 sayılı kanuna muhalefet suçlarından ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir.



Şüpheli Tuncer Ustael'in, Meryem Tahnal ile oğluna ve kendi çocuklarına yönelik gerçekleştirdiği cinsel istismar eylemleri nedeniyle dosya tefrik edilerek Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya devam edilmektedir.



Şüphelilerin maktul Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın ölümüyle ilgili verdikleri ifadelerin bir sureti, gereğinin takdir ve ifası için Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığına 14 Ocak'ta gönderildi.



Şüphelilerin üzerine atılı 'usulsüz ölü gömülmesi' suçunun ön ödemeye tabi olan suçlardan olması nedeniyle bu suç yönünden dosya tefrik edilerek Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya devam edilmektedir."



Olay



Körfez ilçesinde yaşayan, aslen Ordulu olan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı.



Bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine 3 Ocak'ta Derince ilçesinin 60 Evler Harikalar sahilinde bulunan ağaçlık ve çalılık alan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan arama çalışmasında da yer aldığı belirtilen kadavra dedektör köpeği "Melon"un tepkisi doğrultusunda güvenlik şeridine alınmıştı.



Derince 60 Evler Mahallesi Harikalar Sahili'nde daha önce belirlenen iki ayrı yerde yapılan kazı çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.



Öte yandan, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda kayıp kadının ablası Emine ve eniştesi Tuncer Ustael ile babası Harun, annesi Havva, ağabeyi İsa ve diğer kardeşleri Fatih ile Ayşe Palu gözaltına alınmış, şüphelilerden baba Harun Palu serbest bırakılırken diğer zanlılar tutuklanmıştı.

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