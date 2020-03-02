Kocaeli'de anneler afetlere hazırlıklı olmak için eğitim alıyor - Son Dakika

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'de, geçen yıl başlatılan "Afete Hazır Anneler" eğitimlerinden yaklaşık 600 kadın yararlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitimi Merkezi'nde, 2012 yılından bu yana ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine deprem eğitimleri veriliyor.

Geçen yıl başlatılan "Afete Hazır Anneler" eğitimleriyle de afet farkındalığının arttırılması ve afet bilincine sahip aileler oluşturulması amaçlanıyor.

Eğitimlere katılan 31 yaşındaki Aysun Eski, 2 çocuk annesi bir ev hanımı olduğunu belirterek, Marmara Depremi'ni Gölcük'te yaşadığını söyledi.

Deprem gecesini hiç unutmadığını anlatan Eski, "Gölcük'teydim. Deprem uğultuyla geldi. Evden dışarı çıktık. 11 yaşındaydım ve her şeyi hatırlıyorum. İnsanın içinde yaralar bırakıyor. Ambulans sesleri, çığlıklar. Anlatacak kelime bulamıyorum. İnsan yaşamadan anlayamıyor." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin "Anne Şehir Projesi" kapsamında, spor etkinliklerine katıldığını vurgulayan Eski, spor hocasından duyduğu eğitimlere hemen katıldığını kaydetti.

Eski, deprem tehlikesinin hep akıllarında olduğunu vurgulayarak, "Çok güzel bir eğitim. Herkesin bilmesi gerekiyor. Herkesin gelmesi gerekiyor. Eğitim şart diyoruz ya, eğitim alırsak deprem konusunda daha bilinçli olabiliriz. Çevremizdeki insanların anlattıklarıyla değil, bilinçli insanlardan eğitim almalıyız. Çocuklarımıza da bu bilgilerimizi aktarmamız gerekiyor." diye konuştu.

"Her annenin bu eğitimi alması şart"

58 yaşındaki Ayşe Öztoy da 17 Ağustos Marmara Depremi'ni 2 çocuğuyla yaşadığını söyledi.

Yaşanan acıların hep taze olduğuna işaret eden Öztoy, "Çok bilinçsizdim. Kapı altında durmaya çalıştım. Çıkamadım, kaçamadım, çok telaş yaptım. Deprem durduktan sonra kaçtım. Yine gittim bir binanın altında oturdum. Komşular uyardı, kalk binanın oradan, dedi. Daha sonra okul bahçesine gittim. Çok zor günler geçirdik. Eğitimler çok güzel geçti. Çok faydalı bir eğitim aldık. Çok teşekkür ederiz. Çok bilinçsizdik, çok bilinçlendik. Evde ve dışarıda depremden önce ve sonrasında neler yapabileceğimizi öğrendik, deprem çantası hazırlamayı öğrendik. Her annenin bu eğitimi alması şart." ifadelerini kullandı.

- "Afete hazır bilinçli bir toplum yaratmayı düşünüyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürü Mustafa Cevher de Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitimi Merkezinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine, ağırlıklı olarak uygulamalı deprem eğitimi verdiklerini belirtti.

Cevher, merkezde 3 boyutlu simülasyon cihazı bulunduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Biz bu eğitimler neticesinde, şunu fark ettik: Öğrencilere biz bu eğitimi veriyoruz ama çocuklar eve gittiklerinde, anne ve babalarına anlattıklarında, onların öğrendiği bilgileri eve aktarmada sıkıntı yaşadıklarını tespit ettik. Bunun üzerine Türkiye'de ilk olarak böyle bir proje başladı. Afete Hazır Anneler Projesi'ni gündeme getirdik. Şu ana kadar 9 eğitim oldu. Çok başarılı bir şekilde yürüdüğünü düşünüyoruz. Anneler de yerel tehlike, riskler, evde nasıl davranılması, eşyaların sabitlenmesi, deprem öncesi ve sonrasıyla alakalı birtakım eğitimler alıyorlar. Bu projeyle afete hazır bilinçli bir toplum oluşturmayı amaçlıyoruz. Şu anda hedef kitlemiz, bizden deprem eğitimi alan çocukların anneleri. Depremlerde yaralanmaların çoğu, binalardan kaynaklı değil de evde eşya düşmelerinden kaynaklanıyor. Yani yüzde 50'si gibi. Biz bu eğitimlerde, ev içerisinde eşyaların konumlandırılması, sabitlenmesiyle ilgili bilgileri güzel aktarabilirsek ve deprem anında ne yapmaları gerektiğini iyi aktarabilirsek, daha faydalı olacak."