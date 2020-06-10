Kocaeli'de annesini darbettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kocaeli'de annesini darbettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, annesini darbettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, annesini darbettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Özgürlük Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İlhan A, henüz bilinmeyen nedenle annesi annesi N.A.'yı (80) darbetti. N.A'nın yardım çağrısını duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlhan A, yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarına rağmen polislere kapıyı açmayınca, itfaiye ekipleri kapıyı kırarak eve girdi. Polis ekipleri İlhan A'yı gözaltına alırken, anne N.A. sağlık ekiplerince Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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