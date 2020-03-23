Kocaeli'de anonslarla vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de anonslarla vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yapılıyor - Son Dakika

Kocaeli'de anonslarla vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapılıyor

6 saat önce

Kocaeli'de korona virüs nedeni ile jandarma polis ve zabıta ekipleri tarafından sokaklarda, sahillerde ve parklarda yapılan anonslarla vatandaşlar evde kalmaları konusunda uyarılıyor.

Kocaeli'de anonslarla vatandaşlara

Kocaeli'de korona virüs nedeni ile jandarma polis ve zabıta ekipleri tarafından sokaklarda, sahillerde ve parklarda yapılan anonslarla vatandaşlar evde kalmaları konusunda uyarılıyor.


Korona virüs nedeni ile Kocaeli'de ekipler, vatandaşların zorunlu olarak evden çıkmamaları için sürekli olarak anonslarla uyarılarda bulunuyor.65 yaş üstü vatandaşların evden çıkmalarının kısıtlanması sonrasında, jandarma, polis ve zabıta ekipleri, kural ihlali yapan kişilerin uyarılması için sokak sokak geziyor. 65 yaş üstü vatandaşları evlerine gönderen ekipler, bir yandan da sokak, cadde ve parklarda megafonlarla vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarıyor. Ekipler ayrıca, evlerinden çıkamayan vatandaşların da market alışverişlerini yapıyor. - KOCAELİ

Jandarma, Kocaeli, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:11 Kaynak: İHA

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