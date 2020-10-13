Kocaeli'de apartman boşluğuna düşen köpek kurtarıldı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde apartman boşluğuna düşen köpek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki bir esnafın, apartmandan köpek sesi geldiğine yönelik ihbarda bulunması üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, bir köpeğin apartman boşluğuna düştüğünü fark etti.

Köpeğe ulaşılamayan itfaiye ekipleri, sesi takip ederek köpeğin yerini belirledi.

Vatandaşlardan izin aldıkta sonra duvarı kıran ekipler, apartman boşluğuna sıkışan köpeği kurtardı.

Vücudunda herhangi bir yara bulunmayan köpek, itfaiye ekipleri tarafından beslendi.