Apartman boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
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Apartman boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

20.04.2022 15:16

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, apartman boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, apartman boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Turgut Mahallesi'nde bir apartmandan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sesin apartman boşluğundan geldiğini belirledi.

Merdiven altındaki duvarı kıran görevliler, hayvanı kurtardı.

Kontrolü yapılan kedi, daha sonra bırakıldı.

Apartman boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
Apartman boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
Apartman boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
Apartman boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Apartman boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Apartman boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
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