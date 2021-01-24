Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi ayakta tedavi edildi.
Sultan Orhan Mahallesi 1112 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın 4. katındaki dairede mutfak aspiratöründen kaynaklanan yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahale edildi, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle dairede hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
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