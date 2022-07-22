Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi

22.07.2022 23:01
Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Mevlana Mahallesi 861. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın ikinci katında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle apartmanda hasar oluştu.

Apartmanın en üst katında mahsur kalarak dumandan etkilenen İlhan G. ile Yılmaz G, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, İtfaiye, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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