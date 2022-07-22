Apartmanın en üst katında mahsur kalarak dumandan etkilenen İlhan G. ile Yılmaz G, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Kocaeli, İtfaiye, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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