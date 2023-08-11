Kocaeli'de Apartmandan Düşen Genç Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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Kocaeli'de Apartmandan Düşen Genç Yaşamını Yitirdi

11.08.2023 08:16

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir apartmanın 6. katından düşen Üveys Akgün, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nde apartmanın 6'ıncı katından düşerek ağır yaralanan Üveys Akgün (19), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

BALKONDAN AŞAĞIYA DÜŞTÜ

Olay, gece saatlerinde Körfez ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Üveys Akgün, arkadaşı E.E. ile birlikte evde olduğu sırada, 7 katlı apartmanın 6'ncı katında bulunan balkondan aşağıya düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düşme sonucu ağır yaralanan Üveys Akgün, ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Akgün, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, Üveys Akgün ile beraber evde bulunan arkadaşı E.E., polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Körfez, Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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