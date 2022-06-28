Burada yapılan müdahalenin ardından Gölcük Devlet Hastanesi 'ne daha sonra da Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen dört çocuk annesi T.T'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de apartmanın 3. katından düşen kadın yaralandı - Son Dakika

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