Kocaeli'de apartmanın 3. katından düşen kadın yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de apartmanın 3. katından düşen kadın yaralandı

28.06.2022 16:07
Kocaeli'de apartmanın 3. katından düşen kadın yaralandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir apartmanın 3. katından düşen kadın, hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir apartmanın 3. katından düşen kadın, hastaneye kaldırıldı.

Ereğli Mahallesi Yavuz Sokak'ta apartmanın 3. katında ailesiyle yaşayan T.T. (39), henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek pencereden zemine düştü.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada yapılan müdahalenin ardından Gölcük Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen dört çocuk annesi T.T'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Karamürsel, Kocaeli, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de apartmanın 3. katından düşen kadın yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de apartmanın 3. katından düşen kadın yaralandı - Son Dakika
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