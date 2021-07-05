Kocaeli'de apartmanın çatısında mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 6 katlı bir apartmanın çatısında asılı kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sırrıpaşa Mahallesi'ndeki 6 katlı bir apartmanda ikamet eden Akif Kartal, bir karganın sürekli pencerenin önüne konup gitmesi üzerine cama çıktı.

Dışarı bakınca bir kedi yavrusunun çatıda asılı kaldığı fark eden Kartal, durumu 153 Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın üzerine gelen itfaiye ekipleri, başı yağmur suyu oluğu ile çatı arasında sıkışan kediyi asansörlü merdivenle kurtardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kartal, yavrunun binaya kapıdan girdiğini, daha sonra da yolunu şaşırarak çatıya çıktığını düşündüğünü söyledi.

Karganın sürekli pencereye konmasının kendisini çok şaşırttığını dile getiren Kartal, "Pencereyi açıp yavru kediyi asılı halde gördüğümde karganın bana haber verdiğini anladım. Hayvanların gösterdiği bu hassasiyeti görünce oldukça duygulandım. Büyükşehir ekipleri de özenle ve vakit geçirmeden kediyi kurtardı." ifadesini kullandı.