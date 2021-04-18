Kocaeli'de araç kiralama firmasından çalınan otomobil İstanbul'da bulundu - Son Dakika

Kocaeli'de araç kiralama firmasından çalınan otomobil İstanbul'da bulunarak sahibine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Körfez ilçesindeki araç kiralama firmasından bir otomobilin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Çalıntı aracı İstanbul Büyükçekmece ilçesinde bulan polis, işlemlerin ardından otomobili ruhsat sahibine teslim etti.
Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
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