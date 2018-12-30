Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Araç Yangını

Kocaeli'de Araç Yangını

1 saat önce

Kartepe ilçesinde seyir halindeki otomobilde meydana gelen yangın, hasara neden oldu.

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Kartepe ilçesinde seyir halindeki otomobilde meydana gelen yangın, hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Sakıp Sabancı Köprüsü mevkisinde Mehmet Sağır idaresindeki 54 AAK 200 plakalı otomobilin motor bölümünden alev yükseldi.

Bunun üzerine sürücü otomobili yol kenarına park etti.

Sürücünün, bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulunarak yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobil, tamamlanan soğutma çalışmalarının ardından çekiciyle otoparka götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:08 Kaynak: AA

Kartepe, Güncel
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