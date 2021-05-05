Kocaeli'de aracın motoruna sıkışan kedi ve yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir aracın motor kısmına sıkışan kedi ve yavrusu, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Tatlıkuyu Mahallesi'nde ikamet eden Yusuf Can Gürhan aracının motor kısmından kedi sesleri duydu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, aracı kaldırarak yerini belirledikleri kedi ve yavrusunu kurtardı.???????
Kaynak: AA
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