Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de aracın yedek lastiğinden 21 kilo uyuşturucu çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de aracın yedek lastiğinden 21 kilo uyuşturucu çıktı

Kocaeli'de aracın yedek lastiğinden 21 kilo uyuşturucu çıktı

7 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan bir araçta narkotik köpeği ile yapılan aramalarda yedek lastiğin içine gizlenmiş halde 21 kilo 450 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Kocaeli'de aracın yedek lastiğinden 21 kilo uyuşturucu çıktı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan bir araçta narkotik köpeği ile yapılan aramalarda yedek lastiğin içine gizlenmiş halde 21 kilo 450 gram afyon sakızı ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde ile mücadele çalışmalarını süren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir aracı takibe aldı. Gebze KOM Grup Amirliği ile Gebze Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin takibi sonrası H.U. adlı sürücü idaresinde araç durduruldu. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramalarda yedek lastik içerisinde gizlenmiş 36 paket halinde 21 kilo 450 gr Afyon sakızı ele geçirildi.


Emniyette işlemleri tamamlanan H.U., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Narkotik, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:29 Kaynak: İHA
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