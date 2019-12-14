Kocaeli'de aracında 35 kilo 785 gram eroin ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de aracında 35 kilo 785 gram eroin ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de aracında 35 kilo 785 gram eroin ele geçirilen şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Kocaeli'de aracında 35 kilo 785 gram eroin ele geçirilen şüpheli tutuklandı, System.String[]

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Otoyolu'ndan uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Sürdürülen teknik çalışmanın ardından aracın plakasını belirleyen ekipler, hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 70 paket halinde 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü S.S. emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 08:36 Kaynak: AA
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