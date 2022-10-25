Osmangazi Köprüsü'nden atlayan gencin son anları güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Osmangazi Köprüsü'nden atlayan gencin son anları güvenlik kamerasına yansıdı

25.10.2022 08:39

Sosyal medya hesabından, "Bak tehdit tehdit diyordun, şimdi mezarıma gelirsin. Bu son mesajım, herkes hakkını helal etsin. Bakın şimdi o kız benim hayatımı, ailemi yaktı. Bir kız için değer mi demeyin. Ne yapayım. Psikolojimi yitirdim" ifadelerini kullandığı bir video paylaştıktan sonra Osmangazi Köprüsü'nden atlayan gencin son görüntüleri ortaya çıktı.

Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü'nde Y.K. isimli şahıs, Osmangazi Köprüsü üzerinde aracını durdurarak denize atladı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, denize atlayan Y.K.'yı bulabilmek için çalışma başlattı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından 3 tekne ile ayrı noktalarda arama yapıldığı öğrenildi.

Video paylaşıp Osmangazi Köprüsü'nden atlayan gencin son görüntüleri ortaya çıktı

"BİR KIZ İÇİN DEĞER Mİ DEMEYİN"

Öte yandan, Y.K.'nin köprüden atlamadan önce sosyal medya hesabından bir video paylaştığı ortaya çıktı. Videoda bir kadın yüzünden psikolojisini yitirdiğini söyleyen Y.K., "Bak tehdit tehdit diyordun, şimdi mezarıma gelirsin. Bu son mesajım, herkes hakkını helal etsin. Bakın şimdi o kız benim hayatını yaktı. Bir kız için değer mi demeyin. Ne yapayım. Psikolojimi yitirdim." dedi.

Öte yandan gencin köprüde arabasını durdurduğu anlar ve aşağı atladığı anlar kameralarca anbean kayıt altına alındı.

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