Kocaeli'de araçtan açılan silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir araçtan silahla ateş açılması sonucunda vurulan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi İsra Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlkay Kalay (30) bir araçtan silahla açılan ateş sonucunda başından ve göğsünden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kalay, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Gebze ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edilen Kalay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - KOCAELİ