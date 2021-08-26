Kocaeli'de aranan 16 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "hırsızlık", "dolandırıcılık", "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "yağma", "tehdit" gibi suçlardan aranan ve haklarında 1 ila 21 yıl arasında değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, firari 16 hükümlü gözaltına alındı.
Hükümlülerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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