Kocaeli'de aranan 16 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "hırsızlık", "dolandırıcılık", "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "yağma", "tehdit" gibi suçlardan aranan ve haklarında 1 ila 21 yıl arasında değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, firari 16 hükümlü gözaltına alındı.

Hükümlülerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.