Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de aranan 19 kişi huzur uygulamasında yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de aranan 19 kişi huzur uygulamasında yakalandı

Kocaeli'de aranan 19 kişi huzur uygulamasında yakalandı

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de polis ekiplerince düzenlenen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aralanan 19 kişi yakalandı.

Kocaeli'de aranan 19 kişi huzur uygulamasında yakalandı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de polis ekiplerince düzenlenen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aralanan 19 kişi yakalandı.


Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde düzenlenen operasyonlar kapsamında Kocaeli'deki uygulamalarda bin 208 polis memuru görev aldı. 11 bin şahıs sorgulanırken; dolandırıcılık, uyuşturucu madde kullanmak, yaralama, cinsel taciz gibi suçlardan aranan 19 kişi yakalandı.


Uygulamalarda İzmit'te üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen 5 şahsa, "Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan adli işlem uygulandı. Uygulamaların Gebze bölümünde kumar makineleri bulunduran 2 iş yerine ve 2 şahsa cezai işlem yapıldı. 142 metruk bina, 305 umuma açık iş yeri ve parkın kontrol edildiği uygulamalarda kontrol edilen 637 araçtan kurallara uymayan 39'una toplam 37 bin 622 TL idari para cezası uygulanırken, 5 araç ise trafikten men edildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Polis, Huzur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polis memurunun üzerine atlayan kedi sosyal medyada yoğun ilgi gördü
Cami inşaatında çalışan işçiyi öldüren katilden kan donduran ifade: Ölmesi gerekiyordu Para karşılığında öğrencilerin devamsızlıklarını silen kişi tutuklandı Romanlar 'Güzel Parti'yi kuruyor: 5.5 milyon oyumuz var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 23:50:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de aranan 19 kişi huzur uygulamasında yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]