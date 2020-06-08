Kocaeli'de aranan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde haklarında kesinlemiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde kullanımı" suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası cezası bulunan U.S ile "sahtecilik" ve "kaçakçılık" suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası olan M.B'nin İzmit'te olduğunu tespit etti.

Ekipler, düzenlenen operasyonla U.S ve M.B'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, cezaevine gönderildi.