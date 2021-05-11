Kocaeli'de aranan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 25 yıl 2 ay hapis cezası ile 24 bin lira para cezası bulunan Ş.K. (59) ile benzer suçlardan 5 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan O.K'nin (35) Gölcük ilçesinde olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince yakalanan Ş.K. ile O.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.