Kocaeli'de aranan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan O.Y. (30) ile "yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan E.Ö'nün (53) kentte olduğunu tespit etti.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarla yakalanan O.Y. ve E.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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