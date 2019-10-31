Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de aranan 2 kişi "Güvenli Okul Uygulaması" ile yakalandı
Son Dakika Güncel Kocaeli'de aranan 2 kişi 'Güvenli Okul Uygulaması' ile yakalandı

Kocaeli'de aranan 2 kişi "Güvenli Okul Uygulaması" ile yakalandı

46 dakika önce

Kocaeli'de Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen "Güvenli Okul Uygulaması"nda aranan 2 kişi yakalandı, denetlenen okul servis araçlarına toplam 2 bin 50 lira cezai işlem uygulandı.

Kocaeli'de aranan 2 kişi

Kocaeli'de Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen "Güvenli Okul Uygulaması"nda aranan 2 kişi yakalandı, denetlenen okul servis araçlarına toplam 2 bin 50 lira cezai işlem uygulandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında Gebze ilçesinde Narkotik Şube Müdürlüğü, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı karma ekiplerin katılımıyla 18 ekipte 60 personel, ilçedeki 49 okul ve çevresinde kontroller gerçekleştirdi.

Uygulamada 262 kişinin GBT sorgusu yapıldı, aranan 2 kişi gözaltına alındı.

Okulların çevresinde bulunan 13 internet salonu, 1 oyun salonu ve 21 park olmak üzere umuma açık yerlerin kontrolünü de gerçekleştiren ekipler, okul servis araçlarına yönelik de denetimlerde bulundu.

Yapılan denetimlerde 56 okul servis aracının kontrolü sağlanarak, 7 araca toplam 2 bin 50 lira cezai işlem uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:50 Kaynak: AA
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