Kocaeli'de aranan 22 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de aranan 22 şahıs yakalandı

02.03.2022 16:51
Kocaeli'de aranan 22 şahıs yakalandı

Kocaeli'de polis ekipleri çeşitli suçlardan aranan 22 şahsı yakaladı.

Kocaeli'de polis ekipleri çeşitli suçlardan aranan 22 şahsı yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; hırsızlık, silahla yağma, kasten yaralama ve tehdit gibi çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 6 yıl arasında hapis cezası bulunan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında 22 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. - KOCAELİ

Kocaeli'de aranan 22 şahıs yakalandı
Kocaeli'de aranan 22 şahıs yakalandı
Kocaeli'de aranan 22 şahıs yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de aranan 22 şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de aranan 22 şahıs yakalandı - Son Dakika
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