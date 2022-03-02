Kocaeli'de aranan 22 şahıs yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de polis ekipleri çeşitli suçlardan aranan 22 şahsı yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; hırsızlık, silahla yağma, kasten yaralama ve tehdit gibi çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 6 yıl arasında hapis cezası bulunan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında 22 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. - KOCAELİ