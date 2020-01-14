Kocaeli'de aranan 28 suçlu yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de haklarında 1-15 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 suçlu polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde aranan şahısların yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 91 ekip Polis Özel Harekat timlerinin de arasında bulunduğu 317 polisin katılımı ile gerçekleştirilen operasyonda 'kan gütme saiki ile öldürme', 'yağma', 'yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 1-15 yılları arasında hapis cezası bulunan 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Şahıslar yapılan sağlık kontrollerinin ardından polis merkezlerine götürüldü. Şahısların tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. - KOCAELİ