Kocaeli'de aranan 29 suçlu şafak operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de aranan 29 suçlu şafak operasyonuyla yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de aranan 29 suçlu şafak operasyonuyla yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'de farklı suçlardan aranan 29 şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli'de aranan 29 suçlu şafak operasyonuyla yakalandı, System.String[]

Kocaeli'de farklı suçlardan aranan 29 şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan suçluların yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. 80 ekipten 293 polisin katlımı ile gerçekleştirilen operasyonda yağma, yaralama, silahla tehdit, çeşitli hırsızlık ile dolandırıcılık, ruhsatsız tabanca bulundurmak, uyuşturucu ticareti yapmak gibi farklı suçlardan aranan 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler yapılan sağlık kontrollerinin ardından polis merkezlerine götürüldü. - KOCAELİ

Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mersin'de tefeci operasyonu
Boşanmak isteyen eşine saldıracaktı, son anda yakalandı Balıkesir'de kaçak tütün ve uyuşturucu operasyonu İstanbul'da otoparkta bir kişi intihar girişiminde bulundu

Son Dakika Haberleri
18:36 Çelik: "(Suudi Başsavcılığının Kaşıkçı cinayeti kararı) Tatmin edici bir karar değil, maalesef... - Son Dakika Haber
18:36 Binali Yıldırım Erzincan'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika Haber
18:35 AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Cemal Kaşıkçı cinayeti davası) Endişelerimizi haklı çıkaran bir karar... - Son Dakika Haber
18:34 Çelik: "(Libya ile mutabakat muhtırası) CHP geçmişteki genel başkanları zamanında hiçbir zaman bu... - Son Dakika Haber
18:26 Karşıyaka'da deniz ile kara birleşti - Son Dakika Haber
17:43 Apple'a şantaj yapan Türk hackera 2 yıl hapis cezası - Son Dakika Haber
17:33 Genç hemşirenin, hastane tuvaletinde cesedi bulundu! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 18:43:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de aranan 29 suçlu şafak operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]