Kocaeli'de aranan 33 suçlu yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de aranan 33 suçlu yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de aranan 33 suçlu yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'de farklı suçlardan haklarında 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 kişi polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Kocaeli'de aranan 33 suçlu yakalandı, System.String[]

Kocaeli'de farklı suçlardan haklarında 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 kişi polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İL Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması amacıyla toplam 89 ekip ve 313 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İl genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda "kasten öldürmeye teşebbüs", "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismar" gibi suçlardan 1-5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1i yabancı uyruklu 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheliler götürüldükleri polis merkezlerinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Evlilik teklifini reddeden sevgilisini yaralayıp, intihar etti
Cinnet getiren kişi, karısını, kızını ve esnaf komşusunu tabancayla vurdu Genç kadın, sokak ortasında tartıştığı erkeği defalarca tokatladı Altın dolu valizle gaspa uğrayan kuryeyi, karısı kurtardı

Son Dakika Haberleri
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 22:46:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de aranan 33 suçlu yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]