Kocaeli'de aranan 45 suçlu korona virüs denetiminde yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de korona virüs önlemleri kapsamında yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 45 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacı ile alınan tedbirler kapsamında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sürdürülüyor. Bu kapsamda dün kent genelinde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde bin 183 iş yeri kontrol edilirken, 20 bin 456 kişinin de kimlik kontrolü yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, karantina ihlali yaptığı belirlenen 39 şahsa, maske takma zorunluğunu ihlal eden 37 şahsa da idari para cezası uygulandı. - KOCAELİ