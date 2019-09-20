Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de aranan 45 suçlu yakalandı
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Kocaeli'de aranan 45 suçlu yakalandı

1 saat önce

Kocaeli'de 442 polisin katılımı ile düzenlenen operasyonlarda farklı suçlardan aranan 45 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli'de aranan 45 suçlu yakalandı, System.String[]

Kocaeli'de 442 polisin katılımı ile düzenlenen operasyonlarda farklı suçlardan aranan 45 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, ülke genelinde eş zamanlı olarak çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması amacı ile gerçekleştirilen operasyonlar Kocaeli'de de gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde Kocaeli Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Muhabere ve Elektronik Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerinden 103 ekip 442 polisin katılımı ile düzenlenen operasyonlar saat 06.00 itibari ile başladı.


Gerçekleştirilen operasyonlarda nitelikli yağma, yaralama, silahla tehdit, çocuğun cinsel istismarı, cinsel taciz, çeşitli hırsızlık, uyuşturucu ticareti yapmak ve benzeri suçlar başta olma üzere, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 17 yıl arası kesinleşmiş hapis cezaları bulunan toplam 45 aranan şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - KOCAELİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:17 Kaynak: İHA
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