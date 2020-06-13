Kocaeli'de aranan 5 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de aranan 5 hükümlü yakalandı

Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "yaralama" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan İ.Y. (23), S.K. (22), O.A. (22), A.G. (24) ile 3 yıl 8 ay hapis cezası bulunan O.B'nin (22) Gebze'de olduğunu tespit etti. Ekipler, düzenlenen operasyonla İ.Y, S.K, O.A, A.G. ve O.B'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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