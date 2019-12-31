Kocaeli'de aranan cezaevi firarisi Düzce'de yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de aranan cezaevi firarisi Düzce'de yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'de, hakkında cinayetten kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan cezaevi firarisi Düzce'de yakalandı.

Kocaeli'de aranan cezaevi firarisi Düzce'de yakalandı, System.String[]

Kocaeli'de, hakkında cinayetten kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan cezaevi firarisi Düzce'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 7 Haziran 2014'te Gebze Gaziler Mahallesi'nde Ş.S'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve 12 Aralık 2018'de cezaevinden firar eden F.A'nın Düzce'de olduğu belirlendi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından düzenledikleri operasyonla F.A'yı saklandığı evde yakaladı.

Evde yapılan aramada, F.A'nın yastığının altında kullanıma hazır tabanca, 50 adet fişek, bıçak ve sahte kimlik ele geçirildi.

Cezaevine konulan F.A'nın firari olduğu dönemde İstanbul ve Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı iddia edildi.

Hakkında, cinayet, ruhsatsız silah bulundurma, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 9 ayrı yakalama kararı ve işlediği ilk cinayet nedeniyle 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A'nın yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği öğrenildi.

Kocaeli, Gebze, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:04 Kaynak: AA
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