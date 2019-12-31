Kocaeli'de aranan cezaevi firarisi Düzce'de yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de aranan cezaevi firarisi Düzce'de yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de aranan cezaevi firarisi Düzce'de yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'de, hakkında cinayetten kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan cezaevi firarisi Düzce'de yakalandı.

Kocaeli'de, hakkında cinayetten kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan cezaevi firarisi Düzce'de yakalandı.

Kocaeli'de aranan cezaevi firarisi Düzce'de yakalandı

Kocaeli, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:14 Kaynak: AA
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