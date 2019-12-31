Kocaeli'de aranan cezaevi firarisi Düzce'de yakalandı - Son Dakika

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Kocaeli'de aranan cezaevi firarisi Düzce'de yakalandı
6 saat önce
Kocaeli'de, hakkında cinayetten kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan cezaevi firarisi Düzce'de yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:14 Kaynak: AA
Kocaeli'de, hakkında cinayetten kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan cezaevi firarisi Düzce'de yakalandı.
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