Kocaeli'de aranan firari hükümlü yakalandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 36 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Kocaeli Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:32 Kaynak: AA
'nin İzmit
ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 36 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2006'da İzmit'te iki kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya karıştığı ve hakkında 6 suçtan 36 yıl 7 ay hapis cezası bulunan D.S'nin (48) Malta
Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Polis
ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan D.S, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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