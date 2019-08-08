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Kocaeli'de aranan firari hükümlü yakalandı

54 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 36 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Kocaeli'de aranan firari hükümlü yakalandı, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 36 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2006'da İzmit'te iki kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya karıştığı ve hakkında 6 suçtan 36 yıl 7 ay hapis cezası bulunan D.S'nin (48) Malta Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan D.S, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:32 Kaynak: AA
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