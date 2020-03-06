Kocaeli'de aranan hükümlü trafik uygulamasında yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de aranan hükümlü trafik uygulamasında yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de aranan hükümlü trafik uygulamasında yakalandı

7 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 56 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, trafik kontrolü sırasında yakalandı.

Kocaeli'de aranan hükümlü trafik uygulamasında yakalandı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 56 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, trafik kontrolü sırasında yakalandı.

Trafik kontrolü yapan polis ekipleri, durdurdukları araç sürücüsünün ibraz ettiği ehliyetin sahte olduğunu fark etti. Bunun üzerine gözaltına alınan sürücünün gerçek isminin M.S. olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri sırasında M.S. hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali, mala zarar verme ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi suçlardan 14 dosyada toplam 56 yıl 8 ay hapis cezasının olduğu belirlendi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli, Polis, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:32 Kaynak: AA
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