Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de aranan hükümlü tutuklandı
Son Dakika Güncel Kocaeli'de aranan hükümlü tutuklandı

Kocaeli'de aranan hükümlü tutuklandı

42 dakika önce

Kocaeli ve Bursa'da işlediği çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

Kocaeli'de aranan hükümlü tutuklandı, System.String[]

Kocaeli ve Bursa'da işlediği çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekiplerince, İzmit sahilde yapılan GBT sorgusunda Kocaeli ve Bursa'da "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "bilişim sistemleriyle dolandırıcılık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olduğunu belirlenerek gözaltına alınan O.G. (21), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan O.G. tutuklandı.

Kocaeli, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Yasemin Özilhan, yaşadığı hırsızlığı anlattı: Yardımcım biz tatile gidince küpemi çalmış
Yeni doğmuş bebeği, çöp kovasının yanına bıraktılar Arabanın çarpması sonucu tedaviye alınan köpeğin ağlaması yürek burktu Yanında çalıştırdığı çırağı istismar suçundan yargılanan kahvehane sahibi, tahliye oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 16:02:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de aranan hükümlü tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]