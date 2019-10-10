Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
Son Dakika Güncel Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

15 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 25 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 25 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 hırsızlık suçuna karışan ve hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.M'nin (17) adresini belirledi.

Eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, B.M'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:38 Kaynak: AA
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