Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
15 dakika önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 25 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:38 Kaynak: AA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 25 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 hırsızlık suçuna karışan ve hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.M'nin (17) adresini belirledi.
Eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, B.M'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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