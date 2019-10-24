Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
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Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

37 dakika önce

Kocaeli ve Bursa'da işlediği çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı, System.String[]

Kocaeli ve Bursa'da işlediği çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, İzmit sahilinde durumundan şüphelendikleri O.G'yi (21) durdurdu.

GBT sorgusunda Kocaeli ve Bursa'da "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "bilişim sistemleriyle dolandırıcılık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olduğunu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

O.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:24 Kaynak: AA
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